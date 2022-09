Bologna | UFFICIALE l’arrivo di Thiago Motta in panchina

CorSport : Ufficiale: #Mihajlovic esonerato dal #Bologna - kzex1206 : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Thiago Motta è il nuovo allenatore del Bologna ???? - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Thiago #Motta è il nuovo allenatore del #Bologna Contratto biennale per il tecnico ex Spezia ??… - romanewseu : Ufficiale, Thiago Motta è il nuovo allenatore del #Bologna ? - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Thiago Motta è il nuovo allenatore del Bologna ???? -

GIRONE A () Nella nazionale croata non ci sarà Marin Cilic, affaticato dagli US Open 2022, e ... Seungkyu Park GIRONE C (Amburgo) Da sottolineare il ritorno in campo e in un torneodi ...... dandone peraltro preavviso alla clientela attraverso il sitodella compagnia, che ha poi ...già cancellati dalla compagnia di bandiera alcuni previsti in partenza dagli aeroporti di, ...Thiago Motta è il nuovo allenatore del Bologna. Il tecnico ex Spezia diventa così il primo subentrante della Serie A 2022/23 ...Il Bologna ha annunciato di aver affidato la panchina della prima squadra a Thiago Motta: è lui il sostituto di Sinisa Mihajlovic ...