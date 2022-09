Bayern Monaco vs Barcellona – pronostico e possibili formazioni

(Di lunedì 12 settembre 2022) Due dei più grandi club del calcio europeo si affronteranno martedì 13 settembre sera in Champions League: ilospiterà ilnel Gruppo C. Ilha aperto il proprio girone con una vittoria per 2-0 sull’Inter mercoledì scorso, mentre ilha vinto per 5-1 contro il Viktoria Plzen al Camp Nou nella sua prima partita della competizione 2022-23. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIlè stato sorprendentemente eliminato nei quarti di finale della scorsa stagione di Champions ...

A inseguire il numero 9 è Robert Lewandoski , l'instancabile bomber passato di recente alla corte del Barcellona dopo gli anni trascorsi al. Chiude invece il podio Kylian Mbappé , ...Soprattutto dopo la netta sconfitta incassata all'esordio contro il, la principale favorita per il primo posto, che a San Siro ha imposto sin dai primi minuti la sua superiorità ...Bilek mette in guardia l'Inter e guarda già al match di domani. Ecco le parole rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Viktoria Plzen Reduci dall'aver bagnato il proprio esordio in Champions L ...