Anche il Var può sbagliare. Quel che è inaccettabile è la mancanza di trasparenza degli arbitri (Di lunedì 12 settembre 2022) Per quanto mi abbia innegabilmente provocato attimi di soddisfazione, con gol annullato, risultato riportato sul 2-2 e consequenziale espulsione di Milik, Cuadrado ed Allegri, devo dire che mi pare evidente che il Var abbia preso un abbaglio sul finale di Juventus – Salernitana. Checché faccia trapelare la Lega, è evidente a tutti che l’arbitro è stato richiamato dal Var ed ha preso una decisione (peraltro anch’essa discutibile) sulla base di un’immagine sbagliata, con la linea del fuorigioco tracciata sul difensore che marcava Bonucci e non su Candreva, fuori da tutte le inquadrature proposte all’arbitro e nei vari replay. Non è la prima volta che il Var prende un abbaglio, il più clamoroso (a mio avviso) fu in occasione di Spezia – Lazio dello scorso maggio, quando la linea del fuorigioco fu tracciata in modo errato non tenendo conto che il portiere era fuori dai pali. Non dovrebbe ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 settembre 2022) Per quanto mi abbia innegabilmente provocato attimi di soddisfazione, con gol annullato, risultato riportato sul 2-2 e consequenziale espulsione di Milik, Cuadrado ed Allegri, devo dire che mi pare evidente che il Var abbia preso un abbaglio sul finale di Juventus – Salernitana. Checché faccia trapelare la Lega, è evidente a tutti che l’arbitro è stato richiamato dal Var ed ha preso una decisione (peraltro anch’essa discutibile) sulla base di un’immagine sbagliata, con la linea del fuorigioco tracciata sul difensore che marcava Bonucci e non su Candreva, fuori da tutte le inquadrature proposte all’arbitro e nei vari replay. Non è la prima volta che il Var prende un abbaglio, il più clamoroso (a mio avviso) fu in occasione di Spezia – Lazio dello scorso maggio, quando la linea del fuorigioco fu tracciata in modo errato non tenendo conto che il portiere era fuori dai pali. Non dovrebbe ...

