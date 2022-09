Acciughe, thè e biscotti, la nuova ‘piazza Elizabeth’ in onore della Regina: ecco dove mangiarla a Roma (Di lunedì 12 settembre 2022) Il pizzaiolo Daniele Frontoni ha dedicato una pizza alla Regina Elisabetta II. La Pizza Elizabeth è un’invenzione e un omaggio alla sovrana inglese. Non è la prima volta che Frontoni, pizzaiolo e figlio di una generazione di fornai e pizzaioli Romani, dà vita a un’iniziativa del genere. Anche per Josè Mourinho, Frontoni al suo arrivo a Roma realizzò la “Pizza SpecialOne”. Il pizzaiolo spesso dedica le sue creazioni a personaggi e non solo “Venendo da una famiglia storica che, di fatto, ha creato la pizza Romana, spesso mi viene chiesto di dedicare la pizza a qualcuno o a qualcosa. Io però non sono un semplice esecutore, sono abituato a comunicare ciò che sento e vedo attraverso le mie pizze – ha detto il pizzaiolo a Il Messaggero –. In questo modo cerco di distinguermi e agisco come fossi un alchimista, trasformando i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022) Il pizzaiolo Daniele Frontoni ha dedicato una pizza allaElisabetta II. La Pizza Elizabeth è un’invenzione e un omaggio alla sovrana inglese. Non è la prima volta che Frontoni, pizzaiolo e figlio di una generazione di fornai e pizzaiolini, dà vita a un’iniziativa del genere. Anche per Josè Mourinho, Frontoni al suo arrivo arealizzò la “Pizza SpecialOne”. Il pizzaiolo spesso dedica le sue creazioni a personaggi e non solo “Venendo da una famiglia storica che, di fatto, ha creato la pizzana, spesso mi viene chiesto di dedicare la pizza a qualcuno o a qualcosa. Io però non sono un semplice esecutore, sono abituato a comunicare ciò che sento e vedo attraverso le mie pizze – ha detto il pizzaiolo a Il Messaggero –. In questo modo cerco di distinguermi e agisco come fossi un alchimista, trasformando i ...

Regina Elisabetta, a Roma una pizza con the, biscotti e acciughe in memoria della sovrana scomparsa Frontoni mostra la realizzazione in un , in cui bolle le patate con del the verde e le abbina a delle acciughe su base bianca, condita con mozzarella , menta ed una manciata di biscotti sbriciolati ...