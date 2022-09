Ucraina | controffensiva di Kiev | Mosca in arretramento

(Di domenica 11 settembre 2022) Roma, 11 set – Secondo quanto trapelato dalle fonti ucraine, ma anche da alcune testimonianze russe, ladiregistrata ieri sarebbe concreta, mentre l’esercito disarebbe in fase di. Lo rende noto l’Ansa, insieme alle altre agenzie nazionali.inin ritirata? C’è un piccolo punto interrogativo, quello sì, dovuto al fatto che ovviamente i media e le fonti ufficiali ucraine stanno comunicando con una certa energia gli ultimi sviluppi. Ma per quanto ovviamente di parte, essi trovano dei riscontri – magari smussati – dalle testimonianze della controparte. Secondo quanto trapelato, le truppe del Cremlino si stanno ritirando dalla città di Izyum, ma anche da alcuni insediamenti della regione di Kharkiv. ...

AGI - Incalzate dalla, le forze russe si sono ritirate da trenta insediamenti nella regione di Kharkiv tra cui Izyum, crocevia fondamentale per i collegamenti con le repubbliche separatiste ...Nelle ultime ore, appunto, la bandiera gialla e azzurra dell'è tornata a sventolare su vari ... militari e resistenti ucraini in un bosco prima della. Con l'accompagnamento di un ...Zelensky: «Le Forze Armate hanno preso il controllo di oltre 30 insediamenti nella regione di Kharkiv, restituiamo bandiera ucraina e protezione per il nostro popolo» – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ...di Viviana Mazza, inviata a Kiev, e Redazione Online Le notizie di sabato 10 settembre. Difesa russa: «Ci stiamo spostando nel Donetsk». Zelensky: «L’Ucraina ha riconquistato due mila chilometri quadr ...