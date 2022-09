Terremoto in Papua Nuova Guinea: scossa di magnitudo 7.6 (Di domenica 11 settembre 2022) ROMA – Un Terremoto di magnitudo 7.6 è avvenuto in Papua Nuova Guinea. Ne dà notizia l’USGS. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 91 km. Attualmente non si ha notizia dei danni provocati. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 11 settembre 2022) ROMA – Undi7.6 è avvenuto in. Ne dà notizia l’USGS. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 91 km. Attualmente non si ha notizia dei danni provocati. L'articolo L'Opinionista.

