Tabellone femminile Us Open 2022, Swiatek testa di serie numero uno. Quattro italiane al via (Di domenica 11 settembre 2022) Il Tabellone principale femminile degli US Open 2022, al via tra poche ore sui campi newyorkesi di Flushing Meadows. Grande attesa per l’ultimo Slam stagionale, con Iga Swiatek a guidare il seeding e subito opposta all’azzurra Jasmine Paolini. Le altre azzurre qualificate di diritto sono Lucia Bronzetti, Camila Giorgi e Martina Trevisan. Tra i temi di grande interesse anche l’ultimo torneo della carriera di Serena Williams, che cercherà di onorare al meglio l’impegno. CALENDARIO ATP CALENDARIO WTA IL Tabellone MASCHILE IL Tabellone COMPLETO FINALE (1) Swiatek b. (5) Jabeur 6-2 7-6(5) SEMIFINALI (1) Swiatek b. (6) Sabalenka 3-6 6-1 6-4 (5) Jabeur b. (17) Garcia 6-1 6-3 QUARTI DI FINALE (1) Swiatek b. (8) Pegula 6-3 ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Ilprincipaledegli US, al via tra poche ore sui campi newyorkesi di Flushing Meadows. Grande attesa per l’ultimo Slam stagionale, con Igaa guidare il seeding e subito opposta all’azzurra Jasmine Paolini. Le altre azzurre qualificate di diritto sono Lucia Bronzetti, Camila Giorgi e Martina Trevisan. Tra i temi di grande interesse anche l’ultimo torneo della carriera di Serena Williams, che cercherà di onorare al meglio l’impegno. CALENDARIO ATP CALENDARIO WTA ILMASCHILE ILCOMPLETO FINALE (1)b. (5) Jabeur 6-2 7-6(5) SEMIFINALI (1)b. (6) Sabalenka 3-6 6-1 6-4 (5) Jabeur b. (17) Garcia 6-1 6-3 QUARTI DI FINALE (1)b. (8) Pegula 6-3 ...

OA_Sport : WTA Chennai 2022: le donne tornano in India dopo 14 anni, ma il livello del tabellone non è propriamente verso l'al… - sportli26181512 : Us Open, sarà Swiatek-Jabeur la finale femminile: Epilogo come da pronostico nel tabellone femminile agli US Open:… - sportface2016 : #USOpen, la finale del tabellone femminile sarà tra #Swiatek e #Jabeur: la cronaca delle rispettive semifinali - kal_1979 : @JosephPisa21 @paolobertolucci @VinceMartucci Discorso vecchio, ormai se dovessero punire il grunting mezzo tabello… - zazoomblog : Tabellone femminile Us Open 2022 Swiatek testa di serie numero uno. Quattro italiane al via - #Tabellone… -