Superbike oggi, GP Francia 2022: orari Superpole Race e gara-2, tv, programma, streaming TV8 e Sky (Di domenica 11 settembre 2022) Siamo giunti all’attesissima domenica del Gran Premio di Francia, settimo appuntamento del Mondiale Superbike 2022. Sul tracciato di Magny-Cours, con il meteo sempre pronto a mettere il proprio zampino, ci attende una giornata ricchissima di emozioni, con punti pesanti in palio per la classifica generale. Si inizierà alle ore 9.00 con i canonici 15 minuti del warm-up, quindi si inizierà a fare sul serio. Dalle ore 11.00, infatti, toccherà alla Superpole Race, la gara su distanza ridotta, mentre alle ore 14.00 vivremo gara-2 che farà calare il sipario sul weekend francese e consegnerà altri 25 punti importanti per la graduatoria generale. Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista, chi uscirà con il sorriso dalla tappa di Magny-Cours? Ieri lo spagnolo ha ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Siamo giunti all’attesissima domenica del Gran Premio di, settimo appuntamento del Mondiale. Sul tracciato di Magny-Cours, con il meteo sempre pronto a mettere il proprio zampino, ci attende una giornata ricchissima di emozioni, con punti pesanti in palio per la classifica generale. Si inizierà alle ore 9.00 con i canonici 15 minuti del warm-up, quindi si inizierà a fare sul serio. Dalle ore 11.00, infatti, toccherà alla, lasu distanza ridotta, mentre alle ore 14.00 vivremo-2 che farà calare il sipario sul weekend francese e consegnerà altri 25 punti importanti per la graduatoria generale. Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista, chi uscirà con il sorriso dalla tappa di Magny-Cours? Ieri lo spagnolo ha ...

