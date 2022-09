Selvaggia Lucarelli distrugge Totti: "Intervista contro Ilary Blasi? Rancoroso e volgare. Un autogol per finire la carriera" (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo le parole di Francesco Totti sulla fine del matrimonio con Ilary Blasi, è arrivato l'attacco di Selvaggia Lucarelli su Instagram: “Siamo tutti fermi lì, alla scena in cui Totti apre la... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo le parole di Francescosulla fine del matrimonio con, è arrivato l'attacco disu Instagram: “Siamo tutti fermi lì, alla scena in cuiapre la...

stanzaselvaggia : Avvocata Woo non è solo Woo. È molto altro. È la società coreana, con la sua forza e le sue contraddizioni, raccont… - enpaonlus : Gattino scappa salendo su un furgone a Bari: l'appello di Selvaggia Lucarelli per trovarlo ??@stanzaselvaggia? ?… - DanieleMirabe86 : RT @lasiciliait: Totti-Blasi, iI sarcasmo di Selvaggia Lucarelli: «Sulla fedeltà di lui non mi gioco la macchina» - lasiciliait : Totti-Blasi, iI sarcasmo di Selvaggia Lucarelli: «Sulla fedeltà di lui non mi gioco la macchina»… - ultimenews24 : (Adnkronos) - 'Siamo tutti fermi lì, alla scena in cui Totti apre la cassaforte, non trova più la collezione di Rol… -