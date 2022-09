Roma ‘Datemi i soldi’ | armata rapina più volte un minimarket | arrestata

(Di domenica 11 settembre 2022) Il modus operandi era sempre lo stesso: entrava nel, di proprietà dei cinesi, econ un coccio di bottiglia minacciava i titolari. Chiedeva in prestito dei soldi, poi al rifiuto scatenava tutta la sua ira. E nel giro di pochi giorni è riuscita a mettere a segno i colpi, sempre nello stesso negozio. E sempre con le stesse modalità. Ora, però, i Carabinieri hanno chiuso il cerchio e hanno identificato e arrestato la ladra ‘recidiva‘: si tratta di una donnana di 49 anni, già conosciuta alle forze dell’ordine e nella Capitale senza fissa dimora. Leggi anche: Nettuno, scardinano il bancomat e tentano di portarlo via: colpo fallito La primaLa primaè avvenuta il 22 agosto scorso neldi via Vincenzo Troya, quello gestito da un cittadino ...

