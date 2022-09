Novità tagli capelli antiage e outfit autunno 2022 | il lob di Elisabetta Canalis e gli shorts a farfalla

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 11 settembre 2022) Ormaivive da molto tempo a Los Angeles, ma comunque è pronta a lanciare sempre delle nuove ispirazioni. Ultimamente ha indossato una t-shirt e un paio didavvero meravigliosi. Oppure si può optare per il suo nuovoo die più precisamente un lob che sfoggia con molta disinvoltura. Queste proposte sono perfette per accogliere l'e avere anche un look molto più giovanile. Adesso è arrivato il momento di scoprire tutti i deta riguardo.segue sempre ...