Moby | una vita vincente tra dischi e pista da ballo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 settembre 2022), una delle più grandi leggende della musica techno, compie oggi cinquantasette anni. Un’icona che ha saputo cavalcare il successo per più di due decenni, facendo muovere teste a generazioni intere. Un pioniere del genere musicale, famoso per le sue intuizioni, una favola artistica piena di insidie ma con un lieto fine, come molti altri grandi artisti, non ha avuto unasemplice. A soli due anni perse il padre in un brutto incidente stradale e questo condizionò tutta la sua infanzia. Nel 1980 fece il suo esordio nel mondo della musica suonando nel gruppo punk Vatican Commandos, che tuttavia non ottenne grandi risultati dal punto di vista commerciale. Iniziò a lavorare come Dj in mediocri locali di New York, consapevole di dover fare gavetta. I successivi cinque anni furono per lui ...