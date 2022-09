L’ultimo viaggio della Regina Elisabetta II, il feretro arriva a Edimburgo (Di domenica 11 settembre 2022) Il feretro della Regina Elisabetta II è giunto a Edimburgo attraversando Queensferry Bridge, ponte dedicato a Sua Maestà inaugurato nel 2017. Regina Elisabetta II, Edimburgo è la prima tappa delL’ultimo viaggio della sovrana Tgcom24La salma della Regina Elisabetta II è arrivata a Edimburgo. Il feretro sarà esposto domani a un primo omaggio pubblico presso Holyroodhouse, residenza reale e ufficiale in città. Il primo omaggio alla Sovrana è stato nella località di Ballater, vicino villaggio scozzese alla residenza di Balmoral dove Elisabetta II è morta. In seguito, dopo aver ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 settembre 2022) IlII è giunto aattraversando Queensferry Bridge, ponte dedicato a Sua Maestà inaugurato nel 2017.II,è la prima tappa delsovrana Tgcom24La salmaII èta a. Ilsarà esposto domani a un primo omaggio pubblico presso Holyroodhouse, residenza reale e ufficiale in città. Il primo omaggio alla Sovrana è stato nella località di Ballater, vicino villaggio scozzese alla residenza di Balmoral doveII è morta. In seguito, dopo aver ...

rtl1025 : ???? 'Alla mia cara mamma, mentre inizia l'ultimo grande viaggio per raggiungere il mio caro defunto papà, voglio sem… - Agenzia_Ansa : Inizia l'ultimo viaggio della regina Elisabetta. Il feretro è destinato ad essere traslato da Balmoral per essere p… - tg2rai : #SpecialeTg2, 'L'ultimo viaggio' Il feretro della regina in viaggio verso #Edimburgo Ospiti: - Alessandra Necci, st… - M20Agustina : RT @Tg3web: L’ultimo viaggio del feretro di Elisabetta II, da Balmoral a Edimburgo. La commozione degli inglesi. Carlo proclamato re anche… - Tg3web : L’ultimo viaggio del feretro di Elisabetta II, da Balmoral a Edimburgo. La commozione degli inglesi. Carlo proclama… -