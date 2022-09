Lol – Chi ride è fuori, uno dei protagonisti diventerà presto papà: svelato anche il sesso (Di domenica 11 settembre 2022) E’ stato accolto ieri sera a Taormina da un corposo e caloroso pubblico, l’attore comico Angelo Pintus. Divenuto noto per i suoi simpatici sketch in programmi come Honolulu, Colorado e Camera Café, non si è fermato certo lì. Il cabarettista è approdato anche al cinema con la partecipazione a fil come Tutto molto bello, di Paolo Ruffini, o Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti. Ma è stata la prima edizione di Lol – Chi ride e fuori a regalargli ancor più notorietà. Pintus ci tiene a fare le cose in grande. E così come qualche anno fa ha fatto una romanticissima proposta di matrimonio alla sua Michela Sturaro all’Arena di Verona, con cui è convolato a nozze poi nel 2017, proprio ieri ha approfittato dello spettacolo per dire che presto diventerà papà A riportare una piccola ... Leggi su isaechia (Di domenica 11 settembre 2022) E’ stato accolto ieri sera a Taormina da un corposo e caloroso pubblico, l’attore comico Angelo Pintus. Divenuto noto per i suoi simpatici sketch in programmi come Honolulu, Colorado e Camera Café, non si è fermato certo lì. Il cabarettista è approdatoal cinema con la partecipazione a fil come Tutto molto bello, di Paolo Ruffini, o Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti. Ma è stata la prima edizione di Lol – Chia regalargli ancor più notorietà. Pintus ci tiene a fare le cose in grande. E così come qualche anno fa ha fatto una romanticissima proposta di matrimonio alla sua Michela Sturaro all’Arena di Verona, con cui è convolato a nozze poi nel 2017, proprio ieri ha approfittato dello spettacolo per dire cheA riportare una piccola ...

