Lauren Groff, una isola di donne ribelli alla clausura (Di domenica 11 settembre 2022) Con il suo immediato richiamo a uno dei cicli cinematografici che più profondamente hanno segnato l’immaginario fantascientifico del nuovo millennio, Matrix (traduzione eccellente di Tommaso Pincio, Bompiani, pp. 288, euro L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 11 settembre 2022) Con il suo immediato richiamo a uno dei cicli cinematografici che più profondamente hanno segnato l’immaginario fantascientifico del nuovo millennio, Matrix (traduzione eccellente di Tommaso Pincio, Bompiani, pp. 288, euro L'articolo proviene da il manifesto.

GrainSand__Anja : RT @VentagliP: Per la #ColazioneConUnLibro di oggi #Matrix di Lauren Groff Trad. @TommasoPincio @libribompiani @GiuntiEditore “E ora c… - SimiWonderland : RT @VentagliP: Per la #ColazioneConUnLibro di oggi #Matrix di Lauren Groff Trad. @TommasoPincio @libribompiani @GiuntiEditore “E ora c… - newferruccio : RT @VentagliP: Per la #ColazioneConUnLibro di oggi #Matrix di Lauren Groff Trad. @TommasoPincio @libribompiani @GiuntiEditore “E ora c… - ValerioLivia : RT @VentagliP: Per la #ColazioneConUnLibro di oggi #Matrix di Lauren Groff Trad. @TommasoPincio @libribompiani @GiuntiEditore “E ora c… - Faustanthonia73 : RT @VentagliP: Per la #ColazioneConUnLibro di oggi #Matrix di Lauren Groff Trad. @TommasoPincio @libribompiani @GiuntiEditore “E ora c… -