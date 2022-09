“Interessi personali nella Asl: così politici Pd mi hanno minacciata” (Di domenica 11 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/sd no mpl-2.mp4 Nel 2014-15, Isabella Mastrobuono era la direttrice generale dell’Asl della città di Frosinone, la struttura sanitaria più importante del territorio, che poteva contare su un bacino complessivo di 530mila persone. La direttrice è stata rimossa dalla sua carica lavorativa, e – stando a quanto racconta – la causa sarebbe da ricercare in presunte ingerenze politiche da parte del principale partito locale, il Partito Democratico. “Mi hanno minacciato”, denuncia a Quarta Repubblica. Le accuse che arrivano da Mastrobuono sono della presenza di “Interessi personali all’interno dell’Asl”, per creare “bacini di voti e feudi personali”. Mastrobuono cita anche il caso concreto, che avrebbe portato alla sua “cacciata”. I giudici ne hanno ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 11 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/sd no mpl-2.mp4 Nel 2014-15, Isabella Mastrobuono era la direttrice generale dell’Asl della città di Frosinone, la struttura sanitaria più importante del territorio, che poteva contare su un bacino complessivo di 530mila persone. La direttrice è stata rimossa dalla sua carica lavorativa, e – stando a quanto racconta – la causa sarebbe da ricercare in presunte ingerenze politiche da parte del principale partito locale, il Partito Democratico. “Miminacciato”, denuncia a Quarta Repubblica. Le accuse che arrivano da Mastrobuono sono della presenza di “all’interno dell’Asl”, per creare “bacini di voti e feudi”. Mastrobuono cita anche il caso concreto, che avrebbe portato alla sua “cacciata”. I giudici ne...

borghi_claudio : Articolo su tour incontri in città con i candidati di Lega che sarebbero davvero ottimi rappresentanti per Firenze… - Nat_Casatelli : RT @Antonio_Caramia: Quando persino chi dovrebbe avere a cuore la salute dei bambini accetta come 'sufficienti' le misure anticovid a scuol… - FrancoBorghett : @matteosalvinimi Il Paese si ferma e gli Italiani sono quasi sul lastrico per colpa di voi della LEGA LADRONA del e… - donstellapi : @Moonlightshad1 Chi si è disinteressato del grave momento economico ed ha fatto cadere il governo solo per squallid… - linolinus8 : @CaputiNora @Sav3ri8 @GiuseppeConteIT Non sono invisibili anzi,ma lui in poco tempo ha fatto più danni della grandi… -