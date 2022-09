IndyCar, Laguna Seca: Will Power vince il secondo titolo in carriera, Palou saluta Ganassi con un successo (Di domenica 11 settembre 2022) Will Power ha vinto per la seconda volta il titolo dell’IndyCar Series al termine di una bellissima gara al WeatherTech Raceway Laguna Seca. L’australiano ha concluso l’ultima competizione del 2022 al terzo posto alle spalle di Josef Newgarden e di Alex Palou, meritatamente a segno nello Stato della California con un notevole margine sui rivali. Dalla pole alla Top3 per il nuovo campione di Penske, abile a controllare i rivali in tutto il primo stint. Le soste in regime di bandiera verde non hanno scomposto il 41enne nativo di Toowoomba, padrone incontrastato della scena che sabato ha saputo abbattere il record di pole-position di Mario Andretti. La gara è continuata senza scossoni fino a 57 passaggi dalla fine quando tutti hanno deciso di sostare al fine di anticipare ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022)ha vinto per la seconda volta ildell’Series al termine di una bellissima gara al WeatherTech Raceway. L’australiano ha concluso l’ultima competizione del 2022 al terzo posto alle spalle di Josef Newgarden e di Alex, meritatamente a segno nello Stato della California con un notevole margine sui rivali. Dalla pole alla Top3 per il nuovo campione di Penske, abile a controllare i rivali in tutto il primo stint. Le soste in regime di bandiera verde non hanno scomposto il 41enne nativo di Toowoomba, padrone incontrastato della scena che sabato ha saputo abbattere il record di pole-position di Mario Andretti. La gara è continuata senza scossoni fino a 57 passaggi dalla fine quando tutti hanno deciso di sostare al fine di anticipare ...

