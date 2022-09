Francesco Totti non si nasconde più | “A dire la verità…”

Salcedo_Hugo : Francesco Totti era genial! ?????? #PorLasQueMueres ?? - RoyNemer : Gabriel Batistuta and Francesco Totti in a charity game. ???????? - Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - manulamanuz57 : RT @debora_ergas: La versione di #Totti ???????? - unpooverthetop : Francesco Totti afferma di voler tutelare i suoi tre figli. E come lo fa? Sputando merda sulla madre dei figli, sen… -

Così in un'intervista esclusiva al Corriere della Serarompe il silenzio e spiega la sua rottura con Ilary Blasi. Con Ilary spiega"abbiamo avuto alti e bassi, come ogni coppia. ...'Non sono stato io a tradire per primo'.rompe per la prima volta il silenzio dopo l'annuncio della separazione da Ilary Blasi . Lo fa in un'intervista al Corriere della Sera , in cui racconta la sua verità e conferma la ...Francesco Totti racconta la sua verità sulla separazione da Ilary Blasi. «Non sono stato io a tradire per primo», sostiene con forza l’ex capitano della ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...