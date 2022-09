F1, Binotto: “Red Bull più veloce in curva, noi meglio sul dritto” (Di domenica 11 settembre 2022) Mattia Binotto, Team Principal della Ferrari ha parlato all’Ansa, poco prima dell’inizio del GP d’Italia, sedicesimo round del Mondiale 2022 di Formula 1.: “Abbiamo un ritmo buono con un degrado dei pneumatici non eccessivo. Rispetto a RedBull siamo più scarichi, noi più veloci sul dritto e loro in curva. Chi avrà avuto ragione lo sapremo in gara. E’ però importante partire davanti a tutti: Verstappen è forte e rincorrerà, ma qui a Monza i sorpassi non sono scontati“. La Ferrari punterà tutto su Charles Leclerc che partirà in pole-position, lo spagnolo Carlos Sainz partirà invece dalle retrovie, per via degli interventi sul motore. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Mattia, Team Principal della Ferrari ha parlato all’Ansa, poco prima dell’inizio del GP d’Italia, sedicesimo round del Mondiale 2022 di Formula 1.: “Abbiamo un ritmo buono con un degrado dei pneumatici non eccessivo. Rispetto a Redsiamo più scarichi, noi più veloci sule loro in. Chi avrà avuto ragione lo sapremo in gara. E’ però importante partire davanti a tutti: Verstappen è forte e rincorrerà, ma qui a Monza i sorpassi non sono scontati“. La Ferrari punterà tutto su Charles Leclerc che partirà in pole-position, lo spagnolo Carlos Sainz partirà invece dalle retrovie, per via degli interventi sul motore. SportFace.

sportface2016 : #F1, #Binotto: '#RedBull più veloce in curva, noi meglio sul dritto' - OA_Sport : #F1 Mattia Binotto valuta la Ferrari in ottica gara: dalle 15.00 ne sapremo di più... - DegrandinGrandi : RT @antorendina: Elkann non parla mai ma queste dichiarazioni faranno RUMORE. Binotto è di fatto sotto esame, il virgolettato è abbastanza… - orzowej : Grazie Charles, ma Ferrari basta prendere per il culo noi tifosi, 4 anni fa ' vinceremo nel 2022 che cambiano le re… - mary1966n : @viadiqua1 Secondo me il culo se lo compra la Red Bulls. Non a caso persino Vettel era un protetto finché stava in… -