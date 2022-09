Ex di Uomini e Donne finisce in ospedale: in apprensione per lei, ecco come sta adesso (Di domenica 11 settembre 2022) Riflettori puntati su una stella di Uomini e Donne. La donna in questione è stata trasportata in ospedale e i fan sono tutti in apprensione per lei. ecco di chi si tratte e come sta adesso. La notizia in men che non si dica ha subito fatto il giro del web, lasciando senza parole il pubblico di Uomini e Donne. Un volto noto del programma condotto da Maria De Filippi ha appena raccontato di esser stata male e costretta così ad un ricovero in ospedale. L’ex del programma di Canale 5 è proprio lei, Beatrice Valli, la quale ha vissuto un momento davvero molto delicato e che ha deciso di rivelare solo adesso sui social network. Ex di Uomini e Donne ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 11 settembre 2022) Riflettori puntati su una stella di. La donna in questione è stata trasportata ine i fan sono tutti inper lei.di chi si tratte esta. La notizia in men che non si dica ha subito fatto il giro del web, lasciando senza parole il pubblico di. Un volto noto del programma condotto da Maria De Filippi ha appena raccontato di esser stata male e costretta così ad un ricovero in. L’ex del programma di Canale 5 è proprio lei, Beatrice Valli, la quale ha vissuto un momento davvero molto delicato e che ha deciso di rivelare solosui social network. Ex di...

