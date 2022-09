De Bortoli mette in guardia Meloni e Salvini, cosa succede dopo il voto (Di domenica 11 settembre 2022) Ferruccio De Bortoli. già direttore del Corriere della sera, ospite di In Onda, su La7, non nasconde la sua preoccupazione per le sfide che l'Italia si troverà davanti dopo le elezioni del 25 settembre. "Il compito del prossimo governo è arduo", dice nella puntar di sabato 10 settembre, "dobbiamo evitare una crisi finanziaria, o comunque mostrare all'Europa che non siamo deboli dal punto economico. Il caso unico nella storia è che il prossimo governo dovrà fare una legge di Bilancio in pochissimi giorni". Il giornalista Gerardo Greco si dice d'accordo cn De Bortoli: "Chi arriva deve sopportare un peso incredibile, perché si vota sui bisogni primari. Questa campagna mi fa tremare. Io questi occhi di tigre del Pd li ho visti pochissimo. Forse devono fare qualcosa in più". Un'affermazione che gela Elly ... Leggi su iltempo (Di domenica 11 settembre 2022) Ferruccio De. già direttore del Corriere della sera, ospite di In Onda, su La7, non nasconde la sua preoccupazione per le sfide che l'Italia si troverà davantile elezioni del 25 settembre. "Il compito del prossimo governo è arduo", dice nella puntar di sabato 10 settembre, "dobbiamo evitare una crisi finanziaria, o comunque mostrare all'Europa che non siamo deboli dal punto economico. Il caso unico nella storia è che il prossimo governo dovrà fare una legge di Bilancio in pochissimi giorni". Il giornalista Gerardo Greco si dice d'accordo cn De: "Chi arriva deve sopportare un peso incredibile, perché si vota sui bisogni primari. Questa campagna mi fa tremare. Io questi occhi di tigre del Pd li ho visti pochissimo. Forse devono fare qualin più". Un'affermazione che gela Elly ...

