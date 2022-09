Bella Ma’, domani Pierluigi Diaco debutta su Rai 2 con il nuovo format: come funziona, ospiti e cast (Di domenica 11 settembre 2022) Pierluigi Diaco debutta su Rai2 con un nuovo programma: Bella Ma’. E’ il quarto format prodotto dal conduttore dopo “Io e te”, “Io e te di notte” e “Ti Sento”. I casting del programma sono andati in onda proprio in questi giorni e il 9 settembre è stato trasmesso uno speciale di 45 minuti che ha raccontati tutta la preparazione. Il nome del programma: ecco come è stato scelto Il nome del programma è stato scelto da liceali, Diaco infatti, a gennaio, è andato davanti a un liceo e ha fatto un sondaggio per scegliere il titolo della trasmissione e Bella Ma’ ha vinto su Scialla Ma’. Lo ha rivelato il presentatore al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. “E’ successa anche un’altra cosa che non ho mai raccontato – ha detto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 settembre 2022)su Rai2 con unprogramma:Ma’. E’ il quartoprodotto dal conduttore dopo “Io e te”, “Io e te di notte” e “Ti Sento”. Iing del programma sono andati in onda proprio in questi giorni e il 9 settembre è stato trasmesso uno speciale di 45 minuti che ha raccontati tutta la preparazione. Il nome del programma: eccoè stato scelto Il nome del programma è stato scelto da liceali,infatti, a gennaio, è andato davanti a un liceo e ha fatto un sondaggio per scegliere il titolo della trasmissione eMa’ ha vinto su Scialla Ma’. Lo ha rivelato il presentatore al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. “E’ successa anche un’altra cosa che non ho mai raccontato – ha detto ...

