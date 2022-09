Volley, Mondiali 2022, Simone Giannelli: “Risultato incredibile ma ora proviamo a fare l’ultimo step” (Di sabato 10 settembre 2022) La Nazionale Italiana maschile di pallavolo è tornata in una finale Mondiale dopo 24 anni di attesa. Un Risultato eccezionale per un gruppo giovane, ricco di talento e di grinta. Un Risultato forse difficilmente prevedibile alla vigilia della manifestazione ma che, con un torneo al limite della perfezione, Simone Giannelli e compagni sono riusciti a raggiungere. Proprio il capitano è stato il primo a parlare dopo il fischio finale ai microfoni di Sky: “È incredibile quello che abbiamo fatto, non pensavo fosse possibile vincere 3-0 contro questa Slovenia. Loro hanno giocato tre finali europee consecutive (in realtà tre delle ultime quattro, ndr) e so quanto sono forti. Ho tanti amici nella Slovenia e sono quasi deluso perché mi aspettavo di più ma ovviamente sono felice per noi e per il ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) La Nazionale Italiana maschile di pallavolo è tornata in una finale Mondiale dopo 24 anni di attesa. Uneccezionale per un gruppo giovane, ricco di talento e di grinta. Unforse difficilmente prevedibile alla vigilia della manifestazione ma che, con un torneo al limite della perfezione,e compagni sono riusciti a raggiungere. Proprio il capitano è stato il primo a parlare dopo il fischio finale ai microfoni di Sky: “Èquello che abbiamo fatto, non pensavo fosse possibile vincere 3-0 contro questa Slovenia. Loro hanno giocato tre finali europee consecutive (in realtà tre delle ultime quattro, ndr) e so quanto sono forti. Ho tanti amici nella Slovenia e sono quasi deluso perché mi aspettavo di più ma ovviamente sono felice per noi e per il ...

