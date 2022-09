Udinese, Silvestri: «Donnarumma il migliore, Maignan in Serie A» (Di sabato 10 settembre 2022) Marco Silvestri ha parlato ai microfono di DAZN: «Quali sono i migliori al mondo secondo me? Donnarumma, in Serie A Maignan» Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN dei migliori portieri in circolazione di seguito le sue parole. «Quali sono i migliori al mondo secondo me? Beh, il primo è Gigio Donnarumma. Lo ritengo di un livello superiore a tutti, non ce ne sono del suo livello. L’unico che se la gioca con lui, anche se è molto più grande di età, è Courtois. Devo dire che l’anno scorso ha fatto una stagione impressionante. Donnarumma e Courtois sono più o meno sullo stesso livello ma il belga è più grande. Quale portiere della Serie A? C’è Maignan, l’anno scorso ha fatto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Marcoha parlato ai microfono di DAZN: «Quali sono i migliori al mondo secondo me?, in» Marco, portiere dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN dei migliori portieri in circolazione di seguito le sue parole. «Quali sono i migliori al mondo secondo me? Beh, il primo è Gigio. Lo ritengo di un livello superiore a tutti, non ce ne sono del suo livello. L’unico che se la gioca con lui, anche se è molto più grande di età, è Courtois. Devo dire che l’anno scorso ha fatto una stagione impressionante.e Courtois sono più o meno sullo stesso livello ma il belga è più grande. Quale portiere dellaA? C’è, l’anno scorso ha fatto ...

