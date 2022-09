Traffico Roma del 10-09-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 settembre 2022) LuceverdeBuon sabato pomeriggio da Simona Cerchiara tangenziale Lungotevere e strade del centro senza difficoltà dicomplessivamente scorrevole la circolazione in teoria amentre intanto sulla Pontina per un cantiere nel tratto Tor de’ Cenci Castel di Decima abbiamo code eIn entrambe le direzioni in via dei Due Ponti prestare attenzione a un incidente all’altezza di via della crescenza incidente anche alla Garbatella in via Daniele Comboni manifestazione a Porta San Giovanni vicino alla Basilica ripercussioni sulComunque per il momento non rilevanti dalle 18 chiusure nel quartiere San Basilio per un corteo e con questo è tutto dettagli di queste e di altre notizie nel sito.luceverde.it servizio a cura della c e della polizia locale di ...