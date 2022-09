Tiziano Ferro, la drastica scelta dell’artista: purtroppo non c’è stata alternativa (Di sabato 10 settembre 2022) Tiziano Ferro e la scelta drastica che non ha sicuramente alternative: ecco di cosa si tratta, i dettagli della vicenda I suoi brani hanno conquistato tutto il mondo e la sua voce è stata tra le più apprezzate in Italia negli anni Duemila e ancora oggi: stiamo parlando proprio di lui, Tiziano Ferro. Nel corso della sua carriera, l’uomo ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti divenendo uno degli artisti più influenti dell’America Latina. purtroppo, però, l’uomo ha dovuto prendere una drastica decisione che ha lasciato tutti senza parole. curiosità (foto web)A soli tre anni Tiziano ha sempre maturato la passione per la musica tanto che, ha cominciato a suonare una tastiera Bontempi, che gli ... Leggi su kronic (Di sabato 10 settembre 2022)e lache non ha sicuramente alternative: ecco di cosa si tratta, i dettagli della vicenda I suoi brani hanno conquistato tutto il mondo e la sua voce ètra le più apprezzate in Italia negli anni Duemila e ancora oggi: stiamo parlando proprio di lui,. Nel corso della sua carriera, l’uomo ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti divenendo uno degli artisti più influenti dell’America Latina., però, l’uomo ha dovuto prendere unadecisione che ha lasciato tutti senza parole. curiosità (foto web)A soli tre anniha sempre maturato la passione per la musica tanto che, ha cominciato a suonare una tastiera Bontempi, che gli ...

repubblica : Tiziano Ferro: 'Ai miei figli non darò il passaporto italiano perché esclude mio marito' [a cura di redazione spett… - RRenaeut : RT @PBerizzi: Omofobia, Tiziano Ferro: 'Non faccio il passaporto italiano ai miei figli, perchè sul documento non figurerebbe il nome di mi… - fabiovegarobino : RT @PBerizzi: Omofobia, Tiziano Ferro: 'Non faccio il passaporto italiano ai miei figli, perchè sul documento non figurerebbe il nome di mi… - Beate15590154 : @l_diamanti Perfetto per JESS il nuovo singolo di Tiziano Ferro - aharemboysaga : RT @deborahestop: @koishakknahi ... 'Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti… -