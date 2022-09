Terra Amara, anticipazioni 12 settembre: Sermin è costretta a farlo! (Di sabato 10 settembre 2022) Cosa succederà nella soap Terra Amara nella puntata che andrà in onda lunedì 12 settembre? C’è una cosa che Sermin dovrà fare, di che si tratta Continua a conquistare non poco successo la soap turca Terra Amara. In pausa per il weekend i telespettatori non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà nella puntata che andrà in onda lunedì 12 settembre 20220. Sermin Terra Amara (Screenshot video Mediaset play)Sermin dovrà fare qualcosa che di certo non le farà affatto piacere, non lo farà infatti di sua spontanea volontà ma sarà Hunkar a costringerla. Di che si tratta? Dovrà porgere le sue scuse a Gulten perché è venuto fuori che non è stata lei a rubare i gioielli, le accuse ... Leggi su vesuvius (Di sabato 10 settembre 2022) Cosa succederà nella soapnella puntata che andrà in onda lunedì 12? C’è una cosa chedovrà fare, di che si tratta Continua a conquistare non poco successo la soap turca. In pausa per il weekend i telespettatori non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà nella puntata che andrà in onda lunedì 1220220.(Screenshot video Mediaset play)dovrà fare qualcosa che di certo non le farà affatto piacere, non lo farà infatti di sua spontanea volontà ma sarà Hunkar a costringerla. Di che si tratta? Dovrà porgere le sue scuse a Gulten perché è venuto fuori che non è stata lei a rubare i gioielli, le accuse ...

SerieTvserie : Terra Amara cancellata da Canale 5? La soap va in pausa (ma potrebbe tornare presto in onda) - MEDIATURKEYSOAP : RT @tvblogit: Terra Amara cancellata da Canale 5? La soap va in pausa (ma potrebbe tornare presto in onda) - 95_addicted : RT @tvblogit: Terra Amara cancellata da Canale 5? La soap va in pausa (ma potrebbe tornare presto in onda) - tvblogit : Terra Amara cancellata da Canale 5? La soap va in pausa (ma potrebbe tornare presto in onda) - _elenaa_28 : RT @Beautif77413855: @MasterAb88 @QuiMediaset_it Ma in che senso terra amara sospesaaaaa giuro che non guardò mai più un programma Mediaset… -