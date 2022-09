Re Carlo III sale al trono | alle 11 l’incoronazione | ecco il programma

vaticannews_it : #PapaFrancesco ricorda Elisabetta II, il suo instancabile servizio al bene e assicura preghiere per la Regina e per… - Agenzia_Ansa : L'annuncio della morte di Elisabetta II arriva con una nota di Buckingham Palace: 'Sua Maestà è morta pacificamente… - Agenzia_Ansa : Nel suo primo discorso alla Nazione re Carlo III ha dedicato un commosso ricordo della madre, ha ringraziato 'l'ado… - ereike05 : RT @TITTIPRICE: Oggi e' il giorno della proclamazione del re Carlo III. Tutti i dettagli in diretta su @SkyTG24 - chemy2 : RT @fanpage: Morte #QueenElizabeth : il divieto categorico di Re Carlo III, cosa avrebbe imposto al figlio Harry prima di dare l'ultimo sal… -

Le prime pagine dei quotidiani britannici analizzano le parole del nuovo monarca. Unanime l'opinione chesia stato all'altezza delle aspettative. Molti giornali sottolineano il tono personale dell'intervento, focalizzato sul ricordo della madre e sull'impegno a servire il Paese con lealtà, rispetto ...Re, nel suo primo discorso alla nazione, è apparso affettuoso, rassicurante, preciso. Ha ricordato, per esempio, che intende "servire per tutta la vita", troncando sul nascere ogni ...Dopo il discorso alla nazione di ieri, Carlo III si appresta oggi a venir proclamato ufficialmente re del Regno Unito. La cerimonia avrà luogo questa mattina alle 11, ore 10 in Inghilterra, al St Jame ...Lo afferma Clifford Longley, famoso commentatore cattolico, sottolineando il profondo cambiamento del Regno Unito in questi decenni. "Quando Elisabetta II venne incoronata, la Gran Bretagna era ancora ...