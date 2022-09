Probabili formazioni Viktoria Plzen-Inter: seconda giornata Champions League 2022/2023 (Di sabato 10 settembre 2022) Le Probabili formazioni di Viktoria Plzen-Inter, match della seconda giornata di Champions League 2022/2023. Fischio d’inizio in programma alle 18:45 di martedì 13 settembre. Dopo la sconfitta col Bayern, i nerazzurri hanno bisogno di una vittoria. Nel gruppo C è il turno del big match tra Barcellona e Bayern. Ecco le possibili scelte dei nerazzurri. Viktoria Plzen – Possibile un cambio in attacco rispetto alla formazione travolta dal Barcellona. Si scalda Bassey in attacco al posto di Chory. Inter – Spazio a Correa, in vantaggio su Dzeko. Senza Lukaku, Lautaro è chiamato agli straordinari. Chance per Mkhitaryan a centrocampo con Brozovic e Barella. ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio in programma alle 18:45 di martedì 13 settembre. Dopo la sconfitta col Bayern, i nerazzurri hanno bisogno di una vittoria. Nel gruppo C è il turno del big match tra Barcellona e Bayern. Ecco le possibili scelte dei nerazzurri.– Possibile un cambio in attacco rispetto alla formazione travolta dal Barcellona. Si scalda Bassey in attacco al posto di Chory.– Spazio a Correa, in vantaggio su Dzeko. Senza Lukaku, Lautaro è chiamato agli straordinari. Chance per Mkhitaryan a centrocampo con Brozovic e Barella. ...

DiMarzio : #SerieA | @acmilan, #Origi non parte per Genova. Contro la @sampdoria gioca #Giroud - ilregginoit : Pisa-Reggina: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv - junews24com : Gatti titolare? Allegri ha questa idea in mente per Juve Salernitana - - TuttoPisa : All'Arena Garibaldi il Pisa ospita la Reggina in una sfida importantissima per i neroazzurri dopo un complicato av… - LaCnews24 : Serie B, verso Cosenza-Bari: le ultime notizie e le probabili formazioni -