Motomondiale: Gp Aragon. Un minuto di silenzio per Regina Elisabetta (Di sabato 10 settembre 2022) Il paddock omaggerà la famiglia reale nella gara del prossimo weekend ROMA - La MotoGp osserverà un minuto di silenzio in memoria della Regina Elisabetta, scomparsa giovedì, durante il gran premio di ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 10 settembre 2022) Il paddock omaggerà la famiglia reale nella gara del prossimo weekend ROMA - La MotoGp osserverà undiin memoria della, scomparsa giovedì, durante il gran premio di ...

