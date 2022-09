Mostra Venezia, Julianne Moore: “Non c’è stata unanimità in nessuna categoria’ (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – “Non c’è stata unanimità assoluta in nessuna categoria, ma tutti hanno espresso i loro sentimenti e alla fine siamo orgogliosi dei risultati”. Lo ha detto la presidente della Giuria della 79ma Mostra del Cinema di Venezia Julianne Moore, commentando il lavoro dei giurati nella scelta dei premi. “E stato un lavoro straordinario -ha aggiunto l’attrice- ci sono state sensazioni diverse su diversi film ma è stato un collettivo straordinario. Ho imparato da tutti”. “Anche a me è piaciuto il film di Luca Guadagnino”, ha poi rivelato Moore durante la conferenza stampa finale. “Ci sono così tante storie dirette da donne e tante storie di donne nel cinema oggi che qualcosa sta cambiando davvero. Bisogna guardare avanti con fiducia, senza ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – “Non c’èassoluta incategoria, ma tutti hanno espresso i loro sentimenti e alla fine siamo orgogliosi dei risultati”. Lo ha detto la presidente della Giuria della 79madel Cinema di, commentando il lavoro dei giurati nella scelta dei premi. “E stato un lavoro straordinario -ha aggiunto l’attrice- ci sono state sensazioni diverse su diversi film ma è stato un collettivo straordinario. Ho imparato da tutti”. “Anche a me è piaciuto il film di Luca Guadagnino”, ha poi rivelatodurante la conferenza stampa finale. “Ci sono così tante storie dirette da donne e tante storie di donne nel cinema oggi che qualcosa sta cambiando davvero. Bisogna guardare avanti con fiducia, senza ...

