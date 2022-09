Mondiali volley 2022 | Giannelli | “Pensavamo fosse impossibile vincere 3-0 | siamo una grande squadra”

Leggi su sportface

(Di sabato 10 settembre 2022) “E’ incredibile,battere per 3-0 la Slovenia. Non sappiamo ancora come, ma abbiamo vinto. Ho molti amici nella Nazionale slovena e li rispetto molto, ma sono felice per questa finale.una, ci aspettano tante cose in futuro ma dobbiamo concentraci sul presente. Domani abbiamo una finale molto difficile e cercheremo di fare il nostro meglio. Giocare qui è speciale, i tifosi polacchi sono fantastici e il palazzetto sarà pieno“. Lo ha detto Simone, capitano dell’Ital, dopo la vittoria contro la Slovenia nella semifinale del Mondiale. SportFace.