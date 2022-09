Meteo: weekend in bilico tra sole, improvvisi acquazzoni e locali temporali. I dettagli (Di sabato 10 settembre 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Il vortice britannico che si sta spostando lentamente verso est transitando sull’Europa centrale, lascerà in eredità una circolazione depressionaria durante il weekend sulle aree centro-orientali del Continente. Questa riuscirà ad estendere la sua influenza fino a parte delle nostre regioni, mantenendo attivo nella giornata di sabato un flusso di correnti mediamente occidentali responsabili di una certa variabilità sulle Alpi orientali e su parte dell’Appennino, in un un contesto comunque più soleggiato rispetto ai giorni precedenti. Contemporaneamente un anticiclone tenterà di estendersi dall’Europa sudoccidentale verso il Mediterraneo centrale, ma non riuscirà a ridurre del tutto gli episodi di instabilità sullo Stivale, a causa della disposizione delle correnti dai quadranti settentrionali che si ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 10 settembre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Il vortice britannico che si sta spostando lentamente verso est transitando sull’Europa centrale, lascerà in eredità una circolazione depressionaria durante ilsulle aree centro-orientali del Continente. Questa riuscirà ad estendere la sua influenza fino a parte delle nostre regioni, mantenendo attivo nella giornata di sabato un flusso di correnti mediamente occidentali responsabili di una certa variabilità sulle Alpi orientali e su parte dell’Appennino, in un un contesto comunque piùggiato rispetto ai giorni precedenti. Contemporaneamente un anticiclone tenterà di estendersi dall’Europa sudoccidentale verso il Mediterraneo centrale, ma non riuscirà a ridurre del tutto gli episodi di instabilità sullo Stivale, a causa della disposizione delle correnti dai quadranti settentrionali che si ...

zazoomblog : Meteo weekend tra acquazzoni e sole: clima impazzito in Italia - #Meteo #weekend #acquazzoni #sole:… - FlipRuth : RT @ilmeteoit: Dal Weekend torna l’Anti#ciclone Africano » #meteo su - LucianoQuaranta : RT @ItalianAirForce: Pronti per questo #WeekEnd? Le previsioni meteorologiche dell'#AeronauticaMilitare sono online. Vi ricordiamo che pote… - infoitinterno : Cronaca meteo. Caldo africano al Sud, punte di 39°C ma temperature in calo nel weekend - crotoneok : ? Previsioni meteo in Calabria: weekend con tempo stabile sul territorio -