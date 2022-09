Liga 2022/23: il Barcellona batte il Cadice 0-4, a segno ancora Lewandowski (Di sabato 10 settembre 2022) Termina 0-4 il match tra Cadice e Barcellona, sfida valida per la quinta giornata di Liga 2022/23. La partita, disputata all’Estadio Nuevo Mirandilla, è stata decisa dalle reti di De Jong al 55?, di Lewandowski al 65?, di Fati all’86’ e Dembelè al 92? . Vittoria importante dunque per il Barcellona, che sale al primo posto in classifica con 13 punti. Da segnalare anche l’interruzione del match nel finale del secondo tempo, per un malore di un tifoso sugli spalti trasportato immediatamente in ospedale. Il sostenitore, secondo le ultime indescrizioni, sembra stare meglio e per questo la partita è ripresa ed è stata conclusa regolarmente. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Termina 0-4 il match tra, sfida valida per la quinta giornata di/23. La partita, disputata all’Estadio Nuevo Mirandilla, è stata decisa dalle reti di De Jong al 55?, dial 65?, di Fati all’86’ e Dembelè al 92? . Vittoria importante dunque per il, che sale al primo posto in classifica con 13 punti. Da segnalare anche l’interruzione del match nel finale del secondo tempo, per un malore di un tifoso sugli spalti trasportato immediatamente in ospedale. Il sostenitore, secondo le ultime indescrizioni, sembra stare meglio e per questo la partita è ripresa ed è stata conclusa regolarmente. SportFace.

