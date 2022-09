La proclamazione di Re Carlo III | William e Camilla al suo fianco

(Di sabato 10 settembre 2022) “La Regina è morta, lunga vita al Re”. Parole forti, che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato di proferire in questi giorni.è stato proclamato Re. Il consiglio, iniziato alle 10, ha ufficializzato la posizione diIII. Al suoha voluto il primogenito, il Principe, che d’ora in avanti sarà il suo braccio destro, come del resto è avvenuto negli ultimi anni, oltre che la moglie, la Regina Consorte per volere di Elisabetta II. LadiIII:al suoA poco meno di 48 ore dalla morte della Regina Elisabetta, che è deceduta pacificamente nella sua residenza a Balmoral, è avvenuta ladiIII. Al ...

Ieri a Londra il primo discorso alla nazione: "Siamo in ...La cerimonia, a due giorni dalla morte della Regina Elisabetta II, è stata trasmessa per la prima volta in diretta tv. 'So - ha detto il nuovo Re - che sarò sostenuto dall'affetto e dalla lealtà delle ...Il discorso di Re Carlo III alla nazione in diretta: Vita di Elisabetta al servizio della gente, cerimonia nella Cattedrale di St Paul La Regina Elisabetta II è morta a 96 anni dopo 70 anni di regno: ...Carlo è stato formalmente proclamato re del ... ha invitato i presenti a St James's Palace a sottoscrivere la proclamazione. Il primo a firmare è stato il figlio e nuovo erede al trono, il ...