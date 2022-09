Il Papa ai catechisti | “Non fate lezioni | la catechesi è un’esperienza viva di fede”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 10 settembre 2022) Città del Vaticano – “Vi prego: non stancatevi mai di essere. Non di ’fare la lezionè di, questo no… Lanon può essere come un’ora di scuola, ma èdellache ognuno di noi sente il desiderio di trasmettere alle nuove generazioni”. Queste le parole cheFrancesco rivolge aidi tutto il mondo, riunitisi a Roma per il Congresso Internazionale dei. “Vi confesso – afferma il Pontefice in un’Aula Paolo VI gremita di persone – che a me piace molto l’appuntamento del mercoledì, quando ogni settimana incontro tante persone che vengono per partecipare alla”. “Questo è un momento privilegiato perchè, riflettendo sulla Parola di Dio e la ...