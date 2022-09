Discorso alla nazione, perché i giornali britannici promuovono Re Carlo III (Di sabato 10 settembre 2022) Tutte le prime pagine dei quotidiani britannici si concentrano sul primo Discorso di Carlo alla nazione. Molti dei giornali sottolineano il tono personale dell'intervento, focalizzato sul ricordo della madre e sull'impegno a servire il Paese con lealtà, rispetto e amore. Unanime l'opinione che il nuovo Re sia stato all'altezza delle aspettative. L'Express lo ha definito «maestoso» mentre il Telegraph ha scritto che il suo Discorso «sentito» è stato uno dei più personali mai pronunciati da un monarca. Secondo il Guardian, il momento «più emozionante» è stato quando il re ha reso omaggio a Elisabetta II. Per il Times, Carlo ha parlato con «calore» e il Daily Mail lo ha descritto come «sincero» e «sorprendentemente intimo». Con il suo primo ... Leggi su iltempo (Di sabato 10 settembre 2022) Tutte le prime pagine dei quotidianisi concentrano sul primodi. Molti deisottolineano il tono personale dell'intervento, focalizzato sul ricordo della madre e sull'impegno a servire il Paese con lealtà, rispetto e amore. Unanime l'opinione che il nuovo Re sia stato all'altezza delle aspettative. L'Express lo ha definito «maestoso» mentre il Telegraph ha scritto che il suo«sentito» è stato uno dei più personali mai pronunciati da un monarca. Secondo il Guardian, il momento «più emozionante» è stato quando il re ha reso omaggio a Elisabetta II. Per il Times,ha parlato con «calore» e il Daily Mail lo ha descritto come «sincero» e «sorprendentemente intimo». Con il suo primo ...

