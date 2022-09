DIRETTA F1, GP Italia 2022 LIVE: scattano le qualifiche, inizia la caccia a Max Verstappen! (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -17 minuti: il primo ad entrare in pista è Stroll, per il momento gli altri rimangono ai box 16.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!! scattano LE qualifiche DEL GP D’Italia!!!! 15.57 Mancano pochi istanti e scatterà la qualifica, al momento il meteo parla di sole pieno e temperatura di 27° per cui condizioni ideali a Monza! 15.54 Ricordiamo che non vedremo al via Albon. Il pilota della Williams, infatti, ha avuto un problema all’appendicite e da oggi sarà sostituito da De Vries che, ironia della sorte, ieri ha guidato la Aston Martin nella FP1 15.51 Per quanto visto nelle 3 sessioni disputate, la Red Bull sembra davvero pronta a dominare ancora la scena con velocità impareggiabile e conduzione di curva davvero straordinaria (grazie ad una ala posteriore più importante ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-17 minuti: il primo ad entrare in pista è Stroll, per il momento gli altri rimangono ai box 16.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!LEDEL GP D’!!!! 15.57 Mancano pochi istanti e scatterà la qualifica, al momento il meteo parla di sole pieno e temperatura di 27° per cui condizioni ideali a Monza! 15.54 Ricordiamo che non vedremo al via Albon. Il pilota della Williams, infatti, ha avuto un problema all’appendicite e da oggi sarà sostituito da De Vries che, ironia della sorte, ieri ha guidato la Aston Martin nella FP1 15.51 Per quanto visto nelle 3 sessioni disputate, la Red Bull sembra davvero pronta a dominare ancora la scena con velocità impareggiabile e conduzione di curva davvero straordinaria (grazie ad una ala posteriore più importante ...

