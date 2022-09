DIRETTA F1, GP Italia 2022 LIVE: out Haas e Aston Martin, Verstappen in vetta. Ora si passa alla Q2 (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.21 Subito molti spunti in questa Q1. Incredibile la “scoppola” rifilata da De Vries a Latifi, mentre prosegue la crisi nera dell’Aston Martin… 16.19 De Vries comodamente nel Q2! 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:20.922 12 Charles LECLERC Ferrari+0.358 1 3 Carlos SAINZ Ferrari+0.426 1 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.573 1 5 George RUSSELL Mercedes+0.863 2 6GuanyuZHOUAlfa Romeo+1.081 2 7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.088 2 8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.098 2 9 Lewis HAMILTON Mercedes+1.126 2 10 Fernando ALONSO Alpine+1.167 2 11 Lando NORRIS McLaren+1.208 2 12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.217 2 13 Esteban OCON Alpine+1.244 2 14 Nyck DE VRIES Williams+1.254 2 15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.332 2 16 Nicholas LATIFI Williams+1.665 2 17 Sebastian VETTEL ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.21 Subito molti spunti in questa Q1. Incredibile la “scoppola” rifilata da De Vries a Latifi, mentre prosegue la crisi nera dell’… 16.19 De Vries comodamente nel Q2! 1 MaxRed Bull Racing1:20.922 12 Charles LECLERC Ferrari+0.358 1 3 Carlos SAINZ Ferrari+0.426 1 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.573 1 5 George RUSSELL Mercedes+0.863 2 6GuanyuZHOUAlfa Romeo+1.081 2 7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.088 2 8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.098 2 9 Lewis HAMILTON Mercedes+1.126 2 10 Fernando ALONSO Alpine+1.167 2 11 Lando NORRIS McLaren+1.208 2 12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.217 2 13 Esteban OCON Alpine+1.244 2 14 Nyck DE VRIES Williams+1.254 2 15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.332 2 16 Nicholas LATIFI Williams+1.665 2 17 Sebastian VETTEL ...

