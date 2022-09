Dayane Mello, grande emozione: “Realizzo un sogno” (Di sabato 10 settembre 2022) Dayane Mello arriva al grande giorno: per la showgirl brasiliana una grande emozione raccontata sui social Il giorno tanto atteso per Dayane Mello è arrivato. La ex concorrente del GF Vip e modella brasiliana oggi ha presentato dei prodotti della sua linea di cosmetici in quel di Brescia, come largamente anticipato nelle scorse ore ai fan. Intervenuta su Instagram la ex vippona ha espresso pochi minuti prima dell’evento tutta la propria emozione, visto che si tratta di un progetto nel quale lei per prima ha creduto fin dall’inizio: “Realizzo un sogno, vi presenterò dal vivo i miei prodotti e li proveremo insieme! Desidero ringraziare tutto il mio team e quello della Parafarmacia Antisa per tutto il lavoro. Abbiamo ... Leggi su 361magazine (Di sabato 10 settembre 2022)arriva algiorno: per la showgirl brasiliana unaraccontata sui social Il giorno tanto atteso perè arrivato. La ex concorrente del GF Vip e modella brasiliana oggi ha presentato dei prodotti della sua linea di cosmetici in quel di Brescia, come largamente anticipato nelle scorse ore ai fan. Intervenuta su Instagram la ex vippona ha espresso pochi minuti prima dell’evento tutta la propria, visto che si tratta di un progetto nel quale lei per prima ha creduto fin dall’inizio: “un, vi presenterò dal vivo i miei prodotti e li proveremo insieme! Desidero ringraziare tutto il mio team e quello della Parafarmacia Antisa per tutto il lavoro. Abbiamo ...

