Allegri: «Bisogna essere antipatici e vincenti, sennò ci abituiamo a essere simpatici, bellini e perdenti» (Di sabato 10 settembre 2022) Domani Juventus-Salernitana. Di seguito le parole con cui Allegri ha presentato la sfida in conferenza stampa, così come riportate da Tuttomercatoweb. Che insidie nasconde la gara di domani? “Le insidie di una partita che viene dopo la Champions. La Salernitana è una delle migliori squadre fra quelle che giocano per la salvezza per singoli e collettivo. Nicola l’anno scorso ha fatto un lavoro straordinario e anche quest’anno sul mercato hanno lavorato bene con giocatori fisici e tecnici. Dobbiamo fare una partita tosta perché ci servono i tre punti”. Paredes ha bisogno di riposare? “Domani gioca perché Locatelli ha un piccolo affaticamento e non sarà a disposizione, si è fermato e non posso rischiarlo, lo valuteremo nei prossimi giorni. Abbiamo ancora fuori Di Maria che mercoledì dovrebbe essere a disposizione. Pogba è fuori, Chiesa si ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 settembre 2022) Domani Juventus-Salernitana. Di seguito le parole con cuiha presentato la sfida in conferenza stampa, così come riportate da Tuttomercatoweb. Che insidie nasconde la gara di domani? “Le insidie di una partita che viene dopo la Champions. La Salernitana è una delle migliori squadre fra quelle che giocano per la salvezza per singoli e collettivo. Nicola l’anno scorso ha fatto un lavoro straordinario e anche quest’anno sul mercato hanno lavorato bene con giocatori fisici e tecnici. Dobbiamo fare una partita tosta perché ci servono i tre punti”. Paredes ha bisogno di riposare? “Domani gioca perché Locatelli ha un piccolo affaticamento e non sarà a disposizione, si è fermato e non posso rischiarlo, lo valuteremo nei prossimi giorni. Abbiamo ancora fuori Di Maria che mercoledì dovrebbea disposizione. Pogba è fuori, Chiesa si ...

romeoagresti : #Allegri: 'Ci mancano dei giocatori importanti, perché come numero saremmo stati di più e avrei avuto l'opportunità… - romeoagresti : #Allegri: 'Alleno la Juve, so che bisogna tornare a vincere e so che lavoriamo con passione cercando di migliorare.… - romeoagresti : #Allegri: “Si è fermato #Pogba dopo che aveva fatto una scelta conservativa. Lo riavremo a gennaio, bisogna essere realisti”. - ArturoDb72 : RT @romeoagresti: #Allegri: 'Alleno la Juve, so che bisogna tornare a vincere e so che lavoriamo con passione cercando di migliorare. Siamo… - ZonaBianconeri : RT @napolista: #Allegri: «Bisogna essere antipatici e vincenti, sennò ci abituiamo a essere simpatici, bellini e perdenti» «Parigi ha dett… -