(Di venerdì 9 settembre 2022)H è stato nominato responsabile del Creative Team WWE dopo il ritiro di Vince McMahon, e da quel momento tante sono state le modifiche a ciò che era la WWE secondo la visione di quest’ultimo. Infatti, The Game sembra più che consapevole di ciò che i fan vogliono veramente, e ha già apportato enormial prodotto per renderli felici. Tra questi, il ritorno di talenti che la WWE aveva licenziato senza valide motivazioni, o la reintroduzione diparole bannate fino a qualche settimana fa. Ma pare che non sia finita qui. Si torna a vecchienon scritte Durante la Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ha fornito alcuni dettagli suiapportati daH durante gli incontri: “Durante lo show sono emerse...

Zona_Wrestling : WWE: Continuano i cambiamenti di Triple H, stavolta è il turno di alcune regole dei match - TSOWrestling : Continuano i rumor preoccupanti sul campione olimpico #TSOW #TSOS -

Everyeye Serie TV

Mentreinfatti ad essere disponibili gli sconti sugli open world più amati e sui giochi ... un esempio è la Deluxe Edition di2K22 , che può essere vostra con il 35% di sconto. Un'altra ...le strategie di espansione globale con Triple H al comando . Nei giorni scorsi laha annunciato la chiusura definitiva di NXT UK, brand lanciato nel 2016 come territorio di sviluppo per ... WWE, continuano le investigazioni su Vince McMahon: pagamenti nascosti per 19,6 milioni Continuano i problemi per l'ex superstar della WWE Velveteen Dream, accusato adesso di aver aggredito anche un impiegato di una palestra prima del suo arresto nel mese di agosto. Velveteen Dream, noto ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...