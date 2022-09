Wanda Nara e Mauro Icardi a Istanbul, la nuova vita extralusso (Di venerdì 9 settembre 2022) Il calciatore passa al Galatasaray e la moglie detta le condizioni per il trasferimento della famiglia in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 settembre 2022) Il calciatore passa al Galatasaray e la moglie detta le condizioni per il trasferimento della famiglia in ...

lo_scettico_ : RT @Gazzetta_it: Mauro Icardi al Galatasaray: com'è rimasto in forma grazie a padel e famiglia - skurhavy : RT @Gazzetta_it: Mauro Icardi al Galatasaray: com'è rimasto in forma grazie a padel e famiglia - Gazzetta_it : Mauro Icardi al Galatasaray: com'è rimasto in forma grazie a padel e famiglia - sportli26181512 : Wanda Nara: “Faccio di tutto per Icardi, mi manca solo entrare in campo...” - PabloDzP : Ksjsksjsksjsksjsksksjssks Wanda Y Nara se llaman las perras de Doña Idalina ???????????????????? denle el millón de mangos ya… -