Venezia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne fa cadere l’anello di diamanti nella laguna (Di venerdì 9 settembre 2022) Angela Caloisi, influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dove ha conosciuto l’attuale fidanzato Paolo Crivellin, è stata protagonista di una scena surreale, ripresa e poi postata su Tik-Tok. Poco prima di percorrere il red carpet del Festival del Cinema 2022, infatti, Angela Caloisi ha perso il suo anello di diamanti in un canale di Venezia mentre scendeva dal taxi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Armando Incarnato h0t sui social: la foto seminudo che fa il pieno di like e insulti Armando Incarnato h0t sui social: la foto seminudo che fa il pieno di like e insulti Il cavaliere più contestato del trono over di Uomini e Donne si è messo letteralmente a nudo ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 9 settembre 2022) Angela Caloisi, influencer ed exdi, dove ha conosciuto l’attuale fidanzato Paolo Crivellin, è stata protagonista di una scena surreale, ripresa e poi postata su Tik-Tok. Poco prima di percorrere il red carpet del Festival del Cinema 2022, infatti, Angela Caloisi ha perso il suo anello diin un canale dimentre scendeva dal taxi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Armando Incarnato h0t sui social: la foto seminudo che fa il pieno di like e insulti Armando Incarnato h0t sui social: la foto seminudo che fa il pieno di like e insulti Il cavaliere più contestato del trono over disi è messo letteralmente a nudo ...

trash_italiano : L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela Caloisi, fa cadere l’anello di diamanti in un canale di… - anto99gg : RT @trash_italiano: L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela Caloisi, fa cadere l’anello di diamanti in un canale di Ven… - michelenotbravi : RT @trash_italiano: L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela Caloisi, fa cadere l’anello di diamanti in un canale di Ven… - m_melluci : RT @trash_italiano: L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela Caloisi, fa cadere l’anello di diamanti in un canale di Ven… - reputati0nTV : RT @trash_italiano: L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela Caloisi, fa cadere l’anello di diamanti in un canale di Ven… -