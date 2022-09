Venezia 79: Monica Bellucci sul red carpet con i capelli lunghi sfida i vecchi pregiudizi sulle over 50 (Di venerdì 9 settembre 2022) Di recente è stata Demi Moore, 59 anni, a schierarsi a favore dei capelli lunghi per le over 50: perché non c'è una data di scadenza per questo look. E sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia è arrivata anche Monica Bellucci con chioma oltre le spalle, mossa e naturale. L'attrice, 57 anni, è un esempio di come certi modelli patriarcali, che considerano consono un taglio corto per le donne dopo cinquant'anni, siano ormai da relegare al passato Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 settembre 2022) Di recente è stata Demi Moore, 59 anni, a schierarsi a favore deiper le50: perché non c'è una data di scadenza per questo look. E sul reddel Festival del Cinema diè arrivata anchecon chioma oltre le spalle, mossa e naturale. L'attrice, 57 anni, è un esempio di come certi modelli patriarcali, che considerano consono un taglio corto per le donne dopo cinquant'anni, siano ormai da relegare al passato

