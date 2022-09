‘Ti ammazzo’ | massacra di botte la compagna | poi la minaccia con la pistola

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 settembre 2022) L’hata di, tra calci e pugni, poi con unal’hata di morte. ‘Cambiano’ i luoghi, i protagonisti, ma purtroppo non la violenza, che spesso (e sempre più frequentemente) si consuma tra le quattro mura di casa. Questa volta l’aggressione, che poteva trasformarsi in tragedia, si è consumata ad Artena, alle porte della Capitale: è qui che ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato un uomo, un 48enne del posto, che ora dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e porto abusivo di armi. Il racconto della donna La donna ha denunciato tutto ai militari e ha ripercorso quei momenti terribili, quegli istanti che sembravano non finire mai. L’uomo in preda a uno stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuta all’abuso di bevande alcoliche, ...