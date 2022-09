Sanremo 2023, Amadeus vuole il super ospite: il nome emoziona i fan (Di venerdì 9 settembre 2022) Amadeus è già al lavoro come direttore artistico di Sanremo 2023, ed ha già ufficializzato la presenza di Chiara Ferragni e Gianni Morandi: adesso, però, vorrebbe un super ospite sul palco dell’Ariston: il nome emoziona i fan. Amadeus sta diventando sempre di più il volto di Sanremo. Nonostante le polemiche per il suo presunto cachet L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 9 settembre 2022)è già al lavoro come direttore artistico di, ed ha già ufficializzato la presenza di Chiara Ferragni e Gianni Morandi: adesso, però, vorrebbe unsul palco dell’Ariston: ili fan.sta diventando sempre di più il volto di. Nonostante le polemiche per il suo presunto cachet L'articolo proviene da Inews24.it.

queensaebyeok : RT @llyfrausandrain: @ amadeus hai visto com'è amato nicolà mopà com'è bello nicolà mopà com'è talentuoso nicolà mopà ecco mi sembrano tutt… - simoncella016 : #ilmioincuboparte3 entusiasmo generale e non capivo perché. P, un mio compagno, addirittura mi prese in braccio e m… - simoncella016 : #ilmioincuboparte1 avevo invitato i miei ex compagni di classe a casa mia per vedere l'ultima serata di Sanremo 202… - fratezenzonelli : RT @thevimmies: Io ci credo a Christian a Sanremo 2023 #christianxsanremo - nocchi_rita : RT @thevimmies: Io ci credo a Christian a Sanremo 2023 #christianxsanremo -