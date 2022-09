Rangers-Napoli: «Sono in corso discussioni con Uefa e Polizia, ma al momento la partita si gioca» (Di venerdì 9 settembre 2022) I Rangers hanno pubblicato una nota sul proprio sito in cui confermano che, al momento, la partita contro il Napoli, in programma per martedì, dovrebbe giocarsi. “In questo momento difficile per il Regno Unito, siamo consapevoli della continua incertezza in merito all’organizzazione dei tifosi e ai piani di viaggio per la prossima settimana. Siamo consapevoli della pressione della Polizia e delle risorse, in particolare martedì 13 settembre. Possiamo confermare che Sono in corso discussioni tra Uefa, Police Scotland e Rangers in merito alla partita in programma di Uefa Champions League contro il Napoli martedì 13 settembre. Al ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 settembre 2022) Ihanno pubblicato una nota sul proprio sito in cui confermano che, al, lacontro il, in programma per martedì, dovrebbersi. “In questodifficile per il Regno Unito, siamo consapevoli della continua incertezza in merito all’organizzazione dei tifosi e ai piani di viaggio per la prossima settimana. Siamo consapevoli della pressione dellae delle risorse, in particolare martedì 13 settembre. Possiamo confermare cheintra, Police Scotland ein merito allain programma diChampions League contro ilmartedì 13 settembre. Al ...

sscnapoli : ?? #RangersNapoli biglietti in vendita da domani alle 15:00. Le modalità di acquisto dei tagliandi ?? - napolista : #RangersNapoli: «Sono in corso discussioni con Uefa e Polizia, ma al momento la partita si gioca» La nota ufficial… - sscalcionapoli1 : KKN – Regno Unito, le gare europee non verranno rinviate: Rangers-Napoli non a rischio - zazoomblog : Rangers-Napoli comunicato UFFICIALE: 'Discussioni in corso dopo la morte della Regina. Per ora si gioca'… - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Rangers-Napoli, gli scozzesi: 'In contatto con UEFA, per ora la gara si svolgerà regolarmente' #Rangers #Napoli #Elisab… -