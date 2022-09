Quarto Grado, anticipazioni prima puntata 9 settembre 2022: la scomparsa di Angela Celentano (Di venerdì 9 settembre 2022) Torna, dopo la pausa estiva, l’appuntamento imperdibile con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al centro, come sempre, episodi di nera e cold case che attendono la verità. La scomparsa di Angela Celentano a Quarto Grado Questa sera, al centro della prima puntata, la scomparsa di Angela Celentano, con una nuova pista che porta in Sudamerica. Poi si tornerà sul caso di Lilli Resinovich, che si sarebbe suicidata pochi giorni prima il ritrovamento del suo corpo privo di vita. Chi sono gli ospiti di stasera A Quarto Grado non mancheranno gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 settembre 2022) Torna, dopo la pausa estiva, l’appuntamento imperdibile con, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al centro, come sempre, episodi di nera e cold case che attendono la verità. LadiQuesta sera, al centro della, ladi, con una nuova pista che porta in Sudamerica. Poi si tornerà sul caso di Lilli Resinovich, che si sarebbe suicidata pochi giorniil ritrovamento del suo corpo privo di vita. Chi sono gli ospiti di stasera Anon mancheranno gli ...

