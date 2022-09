Peter Gomez presenta il nuovo numero Fq Millennium | “Elezioni 2022 Dove è finita la questione morale?”

Leggi su ilfattoquotidiano

Fiumi di parole per il trentennale di Falcone e Borsellino, ma in campagna elettorale la lotta alla mafia e alla corruzione è scomparsa. In attesa dei miliardi del PNRR. Roberto Scarpinato: "Torna in auge la borghesia mafiosa". Pietro Grasso: "I condannati in politica? Sfida alla giustizia"